Fico a Questori:Camera deve corrispondere desiderio forte equità

Roma, 9 apr. - "La domanda sempre piu' forte di equita' sociale che viene dal Paese richiede la massima attenzione del Parlamento. Un ruolo determinante e' svolto naturalmente dalla funzione legislativa, ma il principio di equita' sociale chiama direttamente in causa anche il nostro modo di agire nelle istituzioni". Lo ha sottolineato il presidente M5s della Camera Roberto Fico, affidano il mandato al Collegio dei questori di Montecitorio di preparare la nuova proposta di superamento dei vitalizi parlamentari.

"Credo che fra i problemi vissuti in modo angosciante dalla collettivita' - ha scritto Fico nel suo memorandum per i Questori - ci sia quello del sistema previdenziale. Dobbiamo riconoscere che dopo le riforme degli ultimi anni, la sensazione diffusa nel Paese e' che la classe politica abbia chiesto sacrifici senza essere disposta a farne essa stessa per prima. Non possiamo rimanere inerti".

"Nell'Ufficio di Presidenza di oggi ho deciso di conferire al Collegio dei questori l'incarico di svolgere un'istruttoria sulle possibili proposte di superamento dell'attuale sistema dei vitalizi di cui godono gli ex parlamentari", ha sottolineato successivamente Fico su Facebook.

"La riduzione dei costi e il ripensamento di alcune misure figlie di un periodo storico e di un contesto politico che il Paese ha scelto di lasciarsi alle spalle - ha affermato- devono essere tra gli obiettivi di questa legislatura. Dobbiamo riconoscere che dopo le riforme degli ultimi anni, la sensazione diffusa nel Paese e' che la classe politica abbia chiesto alle persone sacrifici senza essere disposta a farne essa stessa, per prima. Non si puo' quindi trascurare la domanda sempre piu' forte di equita' sociale che chiama direttamente in causa anche il nostro modo di agire nelle istituzioni", ribadisce il presidente della Camera, che conclude: "Per questo occorre ragionare su una riforma dei vitalizi, partendo da un ricalcolo che riequilibri in modo sostenibile il rapporto tra quanto versato e le prestazioni erogate, cosi' come sta avvenendo da oltre due decenni per tutti i cittadini".

Nell'istruttoria richiesta al Collegio dei questori, abbiamo chiesto di tenere conto di vari aspetti tra cui le possibili modalita' di ricalcolo con metodo contributivo dei trattamenti in corso, un'attenta valutazione dell'impatto delle varie ipotesi e l'avvio immediato di confronti con i questori dell'altro ramo del Parlamento affinche' si valuti la proposta di una disciplina uniforme. Tra quindici giorni avremo i primi riscontri".