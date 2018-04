M.O., autorità palestinese non ha pagato impiegati di Gaza

Gaza City, 9 apr. - L'Autorità palestinese non ha versato gli stipendi ai suoi dipendenti nella Striscia di Gaza controllata da Hamas, il suo rivale.

"Gli stipendi sono stati pagati in Cisgiordania ma non a Gaza", ha riferito all'Afp Arif Abu Jarad, capo del sindacato dei dipendenti dell'Autorità palestinese nell'enclave sotto blocco israeliano. "C'è rabbia fra i dipendenti della Striscia di Gaza", ha aggiunto annunciando una riunione d'urgenza.

Un funzionario del ministero delle Finanze a Ramallah, in Cisgiordania, ha confermato che gli stipendi non sono stati pagati a Gaza. Gli impiegati hanno atteso invano davanti alle banche a Gaza, secondo un fotografo dell'Afp.

I funzionari di Gaza hanno già subito tagli agli stipendi nei mesi scorsi, che li hanno spinti a indire uno sciopero. Le fonti palestinesi non hanno precisato se il mancato pagamento è una misura provvisoria o definitiva in un momento in cui regna una viva tensione fra l'Anp presieduta da Abu Mazen e Hamas. Il mese scorso Abu Mazen ha accusato Hamas di aver ordito il fallito attentato per assassinare il Primo ministro dell'Autorità palestinese, Rami Hamdallah, mentre effettuava una rara visita nella Striscia di Gaza.