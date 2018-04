Fico ai Questori: fissare tetto a possibilità ricalcoli

Roma, 9 apr. - "Ritengo di conferire al Collegio dei deputati Questori un mandato finalizzato a svolgere - entro 15 giorni - un'istruttoria relativa alle possibili proposte di superamento dell'attuale sistema di vitalizi". E' quanto si legge nel mandato affidato dal presidente della Camera, Roberto Fioco, al Collegio dei Questori di Montecitorio.

Nello specifico, Fico ha fissato alcuni punti su cui dovra' incentrarsi la proposta di delibera: "Tale istruttoria, in particolare, dovra' tenere conto dei seguenti aspetti - si legge - possibili modalita' di ricalcolo con metodo contributivo dei trattamenti in essere; attenta valutazione dell'impatto delle varie ipotesi sui trattamenti piu' bassi; opportunita' di fissare un tetto per cui il ricalcolo non possa condurre a un trattamento migliore rispetto a quello attualmente goduto; valutazione della possibilita' di una revisione della disciplina relativa ai vitalizi degli ex deputati condannati, ai fini di una maggiore effettivita' ed efficacia della disciplina stessa; avvio immediato di consultazioni con i questori dell'altro ramo del Parlamento affinche' si valuti la proposta di una disciplina uniforme in materia di vitalizi degli ex parlamentari".