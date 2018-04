Sacile, 9 apr. - "Ogni giorno e' la stessa storia. Mi chiama un giornalista e mi chiede 'hai sentito Di Maio? Hai sentito Berlusconi?' No, gli rispondo, ho sentito mia mamma e mia figlia ma non ho parlato del Governo. A mia figlia piacciono i 'Pigiamini'...". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Sacile (PN), ultimo appuntamento del suo tour in Friuli Venezia Giulia.