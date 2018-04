Tim, cda: illegittimo ok sindaci a richieste Elliott

Roma, 9 apr. - Il cda di Tim ritiene "illegittima" la decisione del colleglio dei sindaci di accogliere le richieste del fondo attivista Elliott e di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile con la revoca dei sei consiglieri in quota Vivendi e la loro sostituzione con 6 indipendenti. Lo scrive in una nota Tim al termine del cda in cui si precisa che a maggioranza il cda ha ritenuto "di dissociarsi formalmente d all`iniziativa del collegio sindacale, che ritiene errata e particolarmente grave".