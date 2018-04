Delrio: anche oggi ho visto Renzi, non per questioni politiche

Roma, 9 apr. - L'incontro nello studio di Andrea Marcucci non è un caso politico, secondo Graziano Delrio, il presidente dei deputati Pd lo dice durante la registrzione di `Otto e mezzo', raccontando di avere visto anche oggi Matteo Renzi per parlare di "cose fuori dalla politica". Ha spiegato Delrio: "Come oggi mi ha chiesto di incontrarci io e lui per chiacchierare di altre cose fuori dalla politica, sono andato volentieri e abbiamo chiacchierato". L'incontro, ha spiegato, oggi è avvenuto "a palazzo Giustiniani", dove l'ex segretario Pd ha il suo ufficio da senatore.