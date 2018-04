Mattarella: spero che l'emergenza terrorismo sarà presto finita

Roma, 9 apr. - "Sono tanti fronti che riguardano la sicurezza del nostro Paese e la tranquillità dei nostri concittadini per i quali desidero esprimervi con convinzione la riconoscenza degli italiani". E fra questi "quello del contrasto, della vigilanza e prevenzione nei confronti del terrorismo. Tra qualche tempo - speriamo presto - quando terminerà l'emergenza terroristica che affligge il mondo in questa stagione si percepirà con molta maggior evidenza quanto l'Italia debba alle sue Forze di Polizia e ai suoi Servizi di sicurezza per la tranquillità del nostro Paese". Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale il Capo della Polizia Franco Gabrielli alla testa di una delegazione dell'armata per i 166 anni dalla fondazione.

"Vi sono tante ragioni per cui desidero anche esprimervi la riconoscenza dei nostri concittadini. C'è il fronte rappresentato dall'immigrazione clandestina - ha detto ancora Gabrielli- e della lotta a quell'ignobile traffico di esseri umani condotto dagli scafisti, che ha registrato anche l'anno passato grandi successi da parte della Polizia di Stato, come anche il fronte del contrasto alla criminalità organizzata.Vi sono tanti fronti - ha rimarcato- qualcuno non nuovo ma percepito oggi con maggiore intensità, come quello della violenza nei confronti delle donne, sul quale la Polizia di Stato ha pure conseguito nell'anno passato importanti successi.

"Quella della Polizia - ha detto ancora il Capo dello Stato-è una storia lunga e importante e sono lieto di averla sottolineata nei giorni scorsi conferendo la Medaglia d'oro alla Bandiera della Polizia di Stato in riferimento all'attività della Polizia scientifica che in oltre un secolo di vita contribuisce alla sicurezza e alla giustizia del nostro Paese".