Delrio: forse tra un mese discussione più matura con M5s

Roma, 9 apr. - Per un governo Pd-M5s ci sono "zero possibilità", ma è possibile che tra un mese ci sia modo di svolgere una "discussione più matura", che, nel rispetto del voto degli elettori, consenta una discussione sulle cose da fare. Lo ha detto Graziano Delrio durante la registrazione di `Otto e mezzo'.

Il capogruppo Pd alla Camera esclude un'alleanza tra i due partiti:"Avevo problemi molto seri a un'alleanza con partiti padronali, avrei problemi molto seri a un'alleanza con partiti dove c'è un capo che è esterno al Parlamento e per statuto può cancellare qualsiasi accordo. Lei pensa che io possa accettare di sottiscrivere un accordo e poi da un villa in qualche parte nell'Italia mi viene detto che quell'accordo non vale più nulla?".

Dunque, le possibilità di un governo Pd-M5s sono "zero", per Delrio, "nessuna possibilità, non abbiamo nessun punto di contatto. Se cambiasse tutto il quadro... Chi lo sa! Tra sei anni... Non so, tra sette anni forse. Per cambiare il quadro di analisi ci vuole una riflessione, una maturazione".

Ma quando gli viene chiesto cosa potrà accadere, tra un mese, se si sarà ancora in fase di stallo, Delrio precisa: "Credo che la discussione potrà diventare più matura, perché oggi l'invito a sederci a noi e alla Lega, francamente... La discussione potrebbe diventare più matura non nel senso che cambiamo il nostro posizionamento, ma noi siamo certamente disponibili a dicutere con attenzione di programmi, delle cose che vogliono fare. Ma questa cosa richiede un ripensamento sostanziale del loro approccio...".