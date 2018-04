Constancio: imprese Ue ricorrono sempre più a mercati capitali-2

Bruxelles, 9 apr. - "Rispetto al 2007, nell'Eurozona - si legge nel Rapporto annuale della Bce per il 2017 - la quota dei prestiti concessi da banche o dalle istituzioni finanziarie monetarie (Ifm) sul totale dei finanziamenti esterni a favore di società non finanziarie (Snf) è scesa considerevolmente. Nel terzo trimestre del 2017 il totale delle consistenze dei prestiti bancari costituiva il 12,4 per cento del finanziamento esterno delle Snf, 4,1 punti percentuali in meno rispetto al 2007. Nello stesso periodo, la quota dei prestiti bancari sul totale del finanziamento mediante ricorso al debito delle Snf si attestava al 27,7 per cento, 9,2 punti percentuali in meno rispetto al 2007".

"Oltre a un settore bancario in buona salute - ha detto ancora Constancio al Parlamento europeo -, un mercato dei capitali dell'Ue ben funzionante, diversificato e profondamente integrato può contribuire a stimolare la crescita. Per questo la Bce è stata una forte sostenitrice fin dall'inizio del progetto Ue di Unione dei mercati dei capitali. Diversificando le fonti di finanziamento delle aziende non finanziarie, e pertanto rafforzando una regolare trasmissione della politica monetaria" della Bce nell'economia dell'Eurozona, "l'Unione dei mercati dei capitali è un complemento essenziale dell'Unione bancaria. Per questo - ha concluso il vicepresidente della Bce - faccio appello a tutti gli 'stakeholder' affinché accelerino i loro sforzi per conseguire una vera e propria Unione dei mercati dei capitali".