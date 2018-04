Constancio: imprese Ue ricorrono sempre più a mercati capitali

Bruxelles, 9 apr. - Nell'Eurozona, "la struttura del finanziamento del settore privato è significativamente cambiata negli ultimi 10 anni", visto che per le imprese non finanziarie "le fonti di finanziamento non bancarie sono diventate molto più importanti dall'inizio della crisi finanziaria". Lo ha affermato oggi a Bruxelles il vicepresidente della Bce Vitor Constancio, durante un'audizione al Parlamento europeo per presentare il Rapporto annuale 2017 dell'Eurotower.

Com'è noto, "a differenza degli Stati Uniti, dove prevale il finanziamento mediante ricorso al mercato, le aziende non finanziarie dell'Eurozona si affidano tradizionalmente solo alle banche per finanziare le loro attività". Ma questa dinamica economica sta subendo "un cambiamento drammatico", ha osservato Constancio.

"Negli attivi delle banche la percentuale costituita dagli asset dei fondi d'investimento è aumentata dal 16% del totale nel 2007 al 44% l'anno scorso", ha rilevato il vicepresidente della Bce. (Segue)