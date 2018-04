Meloni (Fdi): mandato a Salvini per cercare voti alle Camere

Roma, 9 apr. - "Chiederemo al presidente della Repubblica di avere il mandato per provare a formare il governo con chi ci sta. Ci sono visioni diverse: io dico che dobbiamo andare in Parlamento a cercare i voti" mentre "la diversa proposta di Salvini è che si deve trovare un accordo prima". Lo ha dichiarato la leader Fdi Giorgia Meloni, parlando a "105 Matrix" su Radio 105

"Stiamo cercando - ha detto Meloni sul centrodestra all'indomani del vertice ad Arcore- di trovare una quadratura e dare un governo agli italiani che rispecchi la volontà dui quasi il 40% di cittadini che ha detto che si deve partire dal centrodestra".

"Noi - ha sottolineato ancora la leader Fdi- nel campo del centrodestra rimaniamo coesi". E d'altra parte, "non credo che converrebbe a Salvini che è arrivato primo con una coalizione andare a fare il secondo del Movimento Cinque stelle che è arrivato secondo". Ed in ogni caso "faremo di tutto per dare la Paese un governo ed evitare di tornare a nuove elezioni che spero proprio non ci saranno".