Roma, 9 apr. - Tornare a elezioni a breve sarebbe sbagliato e "per fortuna non è Salvini che decide". Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, durante la registrazione di `Otto e mezzo'. Quando gli è stato chiesto quante possibilità ci siano di nuove elezioni, Delrio ha spiegato: "Spero zero, sarebbe da irresponsabili toranre al voto subito e per fortuna non è salvini che decide quando si va a votare, è il presidente della Repubblica e credo che siamo in buone mani".