Delrio: avviare percorso congressuale, primarie Pd tra 6-7 mesi

Roma, 9 apr. - Graziano Delrio proporrà all'assemblea Pd di avviare il percorso congressuale che dovrà concludersi in "tra sei-sette mesi" con le primarie. Il capogruppo Pd alla Camera lo ha detto durante la registrazione di `Otto e mezzo'. "Io personalmente proporrò che noi partiamo con il percorso congressuale: una discussione nei territori che esita tra sei-sette mesi con un nuovo manifesto del Pd. Le candidature non mi interessano, non siamo alla ricerca di un capo. Serve qualcuno che interpreti il cambiamento".