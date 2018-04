Tlc, Antitrust accetta impegni Tim-Fastweb: chiude...-Rpt

Roma, 9 apr. - L`Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di accettare, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati dalle società Telecom Italia e Fastweb. Si chiude così, nei confronti di tali società, l`istruttoria avviata il primo febbraio 2017 per verificare le possibili restrizioni alla concorrenza connesse all`accordo di co-investimento sottoscritto tra le parti.

Tale accordo prevede la costruzione di una rete di telecomunicazioni fisse in fibra ottica destinata alla copertura di 29 tra le principali città italiane, mediante la società comune Flash Fiber Srl. In sede di avvio del procedimento istruttorio, si rilevava che l`accordo tra Telecom Italia SpA e Fastweb SpA potesse integrare un`intesa potenzialmente idonea a impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all`interno dei mercati dei servizi di accesso all`ingrosso alla rete fissa e dei servizi di telecomunicazioni fisse al dettaglio, a banda larga e ultralarga.

L'Agcm ha ritenuto che gli impegni siano idonei a superare le preoccupazioni concorrenziali, valorizzando opportunamente le componenti di efficienza dell`accordo di co-investimento in essere tra Telecom Italia e Fastweb. Il progetto in esame, così come modificato dagli impegni presentati dalle parti, favorirà lo sviluppo di forme di concorrenza infrastrutturale nei mercati delle telecomunicazioni di rete fissa e consentirà un rapido processo di copertura del territorio nazionale con reti di nuova generazione.