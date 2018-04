Flick: io un buon nuovo premier? Potrei esserlo come tanti altri

Roma, 9 apr. - Giovanni Maria Flick si schermisce quando Enrico Cisnetto, al termine dell'intervista fattagli nel corso di "Roma incontra", torna a sottolineare che sarebbe un eccellente presidente del Consiglio. "Lo sarei - afferma Flick - come tanti altri che hanno le mie stesse caratteristiche...".

Flick, dunque, sembra nuovamente sottrarsi al 'toto premier'. "Credo che uno come me - sottolinea - può servire per ricordare principi e regole su come gestire la situazione". Il suo mestiere, prosegue, ricordando anche la sua esperienza della Corte Costituzionale è "avvertire di stare attenti a non confondere il momento politico con il momento costituzionale", come, ad esempio, in occasione del referendum del 4 dicembre di due anni fa, quando non era ben chiaro se si andasse a votare sulle modifiche alla Costituzione o sul "gradimento di un certo presidente del Consiglio".

"Il problema - spiega - si ripropone ora: sento discutere su coalizione e su 'contratti'". E quello di un eventuale contratto di governo è un concetto che al Presidente Emerito piace "molto poco". Il contratto "è una cosa che non c'entra con il momento politico: è necessaria una cosa diversa, cioè la ricerca di un compromesso, che è una cosa diversa dall'inciucio".

Un'altra critica, infine, Flick la rivolge alle forze politiche e al loro modo di affrontare le consultazioni al Quirinale che "non sono disciplinate". "Ho la sensazione che il senso delle consultazioni sia rovesciato: si va al Quirinale non per offrire le proprie proposte, ma per sapere cosa pensa il presidente della Repubblica e così regolare la mossa successiva".