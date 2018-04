Usa 2016, Zuckerberg: lenti a individuare interferenze russe

New York, 9 apr. - "Siamo stati troppo lenti a individuare e a rispondere alle interferenze russe e stiamo lavorando duramente per fare meglio [...] Continueremo a lavorare con il governo per capire la piena estensione dell'interferenza russa e faremo la nostra parte non solo per assicurare l'integrità di elezioni libere e giuste nel mondo, ma anche per dare voce a tutti ed essere una forza per la democrazia ovunque". Questo è uno dei passaggi più significativi del discorso preparato da Mark Zuckerberg, fondatore e amministratore delegato di Facebook, per la sua testimonianza davanti alla commissione Energia e Commercio della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, dove è atteso mercoledì.

"La missione di Facebook è di dare voce alle persone e di avvicinarle. Questi sono valori profondamente democratici e ne siamo fieri. Non voglio che nessuno usi i nostri strumenti per danneggiare la democrazia. Non è quello per cui ci battiamo" dirà ancora Zuckerberg, che domani sarà invece ascoltato dalle commissioni Giustizia e Commercio del Senato. Secondo Facebook, circa 126 milioni di persone potrebbero aver letto notizie pubblicate da account e pagine collegate all'Internet Research Agency, un'agenzia russa che ha cercato di manipolare l'opinione pubblica negli Stati Uniti, in Russia e nell'Unione europea.