Delrio: dirigenti Pd lascino in pace Renzi, non è lui problema

Roma, 9 apr. - Il gruppo dirigente del Pd dovrebbe "lasciare in pace Renzi", che sta "diventando un alibi", mentre "il problema del Pd non è Renzi". Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio durante la registrazione di `Porta a porta'. "Renzi è un senatore del Pd che ha scelto di fare un passo indietro e chiede di essere lasciato nel suo ruolo di senatore. Come oggi mi ha chiesto di incontrarlo per parlare di altre cose fuori dalla politica..."

Delrio minimizza la riunione nello studio privato di Andrea Marcucci: "Mi hanno chiesto di andare ad una riunione e sono andato, ma che me ne frega. Non c'è nessun complotto e nessuna area. Renzi vuole essere lasciato in pace e bisogna che il gruppo dirigente lo lasci in pace, perché sta diventando un alibi. Si guardino in faccia, facciamo un'analisi e lasicamo in pace Renzi"