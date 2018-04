New York, 9 apr. - Il governatore della Florida, il repubblicano Rick Scott, ha annunciato che si candiderà alle elezioni di midterm al Senato. Scott, 65 anni, sostiene che Washington debba riformare il modo con cui fa politica: "Non servono altri politici a Washington", ha detto il governatore che per buona parte della sua vita è stato un imprenditore del settore farmaceutico. Sfiderà il democratico Bill Nelson, l'unico politico del partito eletto dalla Florida a Capitol Hill.