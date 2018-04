Pittella (Pd): patto destra-M5s per governo e spartirsi poltrone

Roma, 9 apr. - "La senatrice Bernini sa bene che gli organi di garanzia e gli uffici di presidenza delle Camere devono essere la rappresentanza del più ampio arco delle forze rappresentate in Parlamento. E proprio perchè ancora non è stato formato un nuovo esecutivo sarebbe stato il caso che, ad esempio, nell'ufficio dei questori del Senato il Pd fosse rappresentato. La verità è che invece, esiste una maggioranza e un patto tra destra e M5S per spartirsi potere e poltrone. Questa è la maggioranza che si va formando tra destra e %s, alla faccia delle bugie che Di Maio racconta ai suoi elettori". Lo afferma in una nota il senatore del Pd, Gianni Pittella.