Delrio:no a un governo Pd-M5s, anche con passo indietro Di Maio

Roma, 9 apr. - Un governo Pd-M5s non immaginabile, nemmeno se Luigi Di Maio dovesse fare un passo indietro e accettare un altro premier. Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, durante la registrazione di `Otto e mezzo'.

"Le distanze sono talmente tante e profonde - ha spiegato - che è veramente complicato immaginare il contrario. Non siamo all'opposizione per un capriccio. Noi non ci siamo candidati a stare all'opposizione, ma per governare. Ma per fare cose precise, abbiamo ricette diametralmente opposte a quelle dei 5 stelle".

Ha aggiunto Delrio: "Gli italiani ci hanno detto che non tocca a noi governare questo paese, lo hanno detto in maniera molto chiara. M5s e Lega hanno avuto una netta prevalenza. Per rafforzare la democrazia bisogna prendere atto della volontà degli elettori... Noi siamo pronti a discutere di progetti per il paese, ognuno nel suo ruolo. I ruoli sono importanti. Si sono presentati e hanno preso i voti contro di noi".