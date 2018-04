Roma, 9 apr. - Assogestioni non presenta una sua lista per il rinnovo del cda di Tim in vista dell'assemblea del 4 maggio. Il Comitato dei Gestori comunica che "ha valutato all`unanimità di non depositare una lista di candidati per l`elezione dei componenti del consiglio di amministrazione di Telecom Italia nell`assemblea del prossimo 4 maggio", si legge in una nota.