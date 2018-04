Senato, Marcucci (Pd): esclusione minoranza è vulnus democrazia

Roma, 9 apr. - "Continuiamo a pensare che che si sia creato un vulnus molto grave per la democrazia del paese. M5s, Lega e Fi hanno fatto un accordo, hanno eletto i presidenti e tutti gli organismi e hanno escluso tutte le minoranze dagli organi di gestione di Camera e Senato". Lo ha detto il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci, al termine della conferenza dei capigruppo dove ha ribadito la sua richiesta di avere un rappresentante che presenzi alle riunioni del collegio dei questori.

"Ho scritto alla presidente - ha aggiunto - chiedendo un intervento e mi aspetto un provvedimento perché non è pensabile che le minoranze parlamentari, non parliamo di governo perché il governo non c'è ancora, non abbiano diritto a verificare il lavoro dei questori, della gestione di Camera e Senato, le spese, gli appalti, i soldi che vengono dati. Credo che questa situazione vada sanata e l'abbiamo posta con molta forza".

A chi gli chiede se si tratta di una chiusura a M5s, Marucci risponde: "Questo va chiesto a chi l'ha provocata. Noi abbiamo incontrato i cinque stelle, così come gli altri partiti. Le risposte sono state queste: un modo grave di cominciare la legislatura. È dal 1948 he non succedeva. Se questo è il modo di aprire il dialogo...".