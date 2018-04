Roma, 9 apr. - - "Il Pd non può in alcun modo avviare un dialogo per il governo con il M5S. Di Maio, Toninelli e la Grillo hanno cominciato la legislatura, non riconoscendo alla minoranza neppure un questore. E' impossibile sostenere un loro esecutivo". Lo afferma in una nota la senatrice dem, Simona Malpezzi.