Ungheria, Rubinato (Pd): Orban attacca Ue ma ne prende fondi

Roma, 9 apr. - "Orban ha nuovamente vinto le elezioni e potrà così continuare ad attaccare l'Europa, colpevole di volere 'l'invasione islamica dell'Ungheria', nonostante la crescita economica ungherese sia in larga parte sostenuta proprio dai fondi europei: ben 5 miliardi di euro l'anno, che fanno di Budapest il primo beneficiario nella UE in rapporto al Pil". Lo dichiara in una nota Simonetta Rubinato esponente del Pd, deputata nella XVII legislatura.

"Ed è paradossale - aggiunge - che festeggino la sua vittoria i nazionalisti di casa nostra, Meloni e Salvini hanno qualcosa da dire ai contribuenti italiani, che sono contributori netti del bilancio della UE e quindi finanziatori del governo di Orban che si oppone ai ricollocamenti dei migranti, che restano così in Italia sempre a spese dei suddetti contribuenti italiani? Meloni e Salvini sono d'accordo che l'Ue dovrebbe sospendere l'erogazione dei fondi comunitari ai Governi come quello di Orban che si sottraggono agli impegni comuni o solo noi abbiamo l'esclusiva dei nazionalisti masochisti? L'interesse del nostro Paese non è quello di spalleggiare chi vuole indebolire l'Europa, ma di lavorare al processo di integrazione federale tra i popoli europei, oltre gli Stati-nazione".