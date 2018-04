Bernini: no richiesta Pd su questore, è la democrazia bellezza

Roma, 9 apr. - "Negli Stati Uniti direbbero 'è la democrazia, bellezza'. Si è votato e sono stati eletti i componenti del consiglio di presidenza. Il Regolamento del Senato dice che a ognuno spetta un rappresentante, non dice in quale ruolo. E poi è prematuro parlare di maggioranza e opposizione visto che ancora non c'è un governo". Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, capogruppo Fi al Senato, al termine della conferenza dei capigruppo, commentando la richiesta del presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci, di un rappresentante della minoranza che presenzi alle riunioni del collegio dei Questori.