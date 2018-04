M5s, Anzaldi: min.Lavoro e Inps avviino ispezione su Bogo Deledda

Roma, 9 apr. - "Il ministero del Lavoro e l'Inps avviino un'ispezione sul caso della neosenatrice Vittoria Bogo Deledda, in malattia per un anno come dipendente pubblico del Comune di Budoni in Sardegna e improvvisamente guarita al momento della sua candidatura al Senato con il Movimento 5 stelle, come documentato da un'inchiesta delle Iene. Quanto reso pubblico è sufficiente per procedere d'ufficio, ma se non ci sarà una risposta a breve presenterò un'interrogazione parlamentare". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"E' tutto regolare? Diagnosi e prescrizioni mediche - prosegue - sono regolari? La coincidenza tra candidatura M5s e guarigione, dopo una malattia così lunga, non può che alimentare sospetti. Il 29 gennaio Bogo Deledda viene candidata, il 2 febbraio guarisce e si mette in ferie per la campagna elettorale. Dopo un'assenza per malattia durata mesi e mesi, l'esponente M5s torna in salute e per settimane gira in lungo e in largo la Sardegna per comizi con Luigi Di Maio e i candidati del partito di Grillo".

"Delle rassicurazioni del leader M5s - aggiunge il deputato dem - alla 'iena' Filippo Roma, la cui troupe è stata aggredita peraltro dal marito di Deledda e merita innanzitutto le scuse, non sappiamo che farcene: tutti ricordano gli impegni solenni di Di Maio alla rinuncia e alle dimissioni dei super furbetti di Rimborsopoli, ma a un mese dal voto non si ha notizia né di rinunce alla proclamazione, né di dimissioni dalla poltrona né delle tanto annunciate cause per danno d'immagine promesse da Di Maio in tv".