Aula Senato mercoledì elegge due segretari d'aula aggiuntivi

Roma, 9 apr. - Mercoledì alle 15 è convocata l'aula del Senato per eleggere i segretari d'aula aggiuntivi e completare la composizione del consiglio di presidenza di palazzo Madama. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo riunitasi oggi pomeriggio.

"Al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza - recita infatti il comma 2 bis del regolamento del Senato - i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari. Su tali richieste delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a due". I due componenti eletti mercoledì dovranno rappresentare quindi il gruppo Misto e le Autonomie.