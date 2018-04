Bce,Constancio:ora garanzia depositi per terminare Unione... -3

Bruxelles, 9 apr. - Il vicepresidente della Bce, tuttavia, ha concesso che alcune altre misure di riduzione del rischio possono essere prospettate nel corso del negoziato in corso, e le ha indicate in tre aree: "Primo, armonizzando e migliorando i quadri legislativi sull'insolvenza; secondo, conducendo delle revisioni regolari dei progressi compiuti verso la riduzione dei crediti deteriorati. Terzo, eliminando le opzioni e discrezionalità nazionali immotivate, come la Bce ha richiesto fin dall'inizio della vigilanza bancaria europea".

Passando poi a un'altra misure di condivisione del rischio che tarda a essere approvata dagli Stati membri, Constancio ha aggiunto: "Penso anche che siano a portata di mano le condizioni per trovare un accordo sull'uso dell'Esm come rete di sicurezza ('backstop', ndr) per la solvibilità e liquidità del Fondo di risoluzione unico" per le crisi bancarie. Questo "backstop", ha concluso il vicepresidente della Bce, "dovrebbe essere reso operativo quanto prima al fine di aumentare la credibilità complessiva del quadro di risoluzione" per le banche.