Bce,Constancio:ora garanzia depositi per terminare Unione... -2

Bruxelles, 9 apr. - "Guardando avanti - ha detto Constancio - una vera e propria Unione bancaria dovrebbe essere la nostra priorità cruciale per rafforzare la stabilità e aumentare la solidità del sistema. E qui il Parlamento europeo ha un ruolo cruciale. E' stata già ottenuta - ha sottolineato - una significativa riduzione del rischio: i coefficienti patrimoniali delle banche sono ora a livelli soddisfacenti; il Mrel ('Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities', ndr) è in fase di attuazione; il bail-in, così come previsto nella direttiva Brrd ('Bank Recovery and Resolution Directive', ndr), deve intervenire prima che si possa pensare a un qualsiasi eventuale intervento dell'Esm (il fondo salva-Stati dell'Eurozona, garantito dai governi, ndr); il debito del settore privato e la leva finanziaria sono diminuiti. Questo, secondo noi, dovrebbe sbloccare i negoziati sul sistema europeo di assicurazione dei depositi", ha affermato Constancio. (Segue)