Bce,Constancio:ora garanzia depositi per terminare Unione bancaria

Bruxelles, 9 apr. - Bisogna completare l'Unione bancaria sbloccando i negoziati fra gli Stati membri dell'Eurozona sul sistema europeo di assicurazione dei depositi, visto che il livello di rischio del settore bancario è stato ridotto significativamente con le misure prese in questi anni. Lo ha detto oggi a Bruxelles il vicepresidente della Bce Vitor Constancio, durante un'audizione in commissione Affari economici e monetari al Parlamento Europeo. Il negoziato sulla garanzia dei depositi è bloccato in Consiglio Ue a causa dell'opposizione dell'asse nordico-tedesco, che continua a chiedere sempre nuove iniziative di riduzione del rischio prima che si arrivi alle misure di condivisione del rischio nel sistema bancario.