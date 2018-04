Mea culpa di Zuckerberg: Facebook ha commesso errori, mi dispiace

New York, 9 apr. - Facebook "ha commesso degli errori su fake news, interferenze straniere nelle elezioni, sull'istigazione all'odio e sulla privacy. Non abbiamo fatto abbastanza" per prevenire un uso sbagliato o "volto a nuocere" del social network. "Non abbiamo considerato abbastanza le nostre responsabilità, ed è stato un grosso errore". Questo il 'mea culpa' di Mark Zuckerberg, che domani è atteso per la prima audizione al Congresso statunitense sul caso Cambridge Analytica, secondo il testo preparato dal fondatore del social network per la sua testimonianza.

"È stato un mio errore, mi dispiace" aggiungerà Zuckerberg, atteso domani dalle commissioni Giustizia e Commercio del Senato, mentre le commissioni Energia e Commercio della Camera lo ascolteranno mercoledì.