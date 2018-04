Lula, Orfini(Pd): governo e comunità internazionale si attivino

Roma, 9 apr. - Il governo e la comunità internazionale devono intervenire sul caso Lula, secondo il presidente Pd Matteo Orfini. "Quello che sta accadendo in Brasile ai danni dell'ex Presidente Lula è di una gravità inaudita così come il silenzio della maggior parte delle organizzazioni politiche e delle istituzioni europee. Condivido la proposta dell'europarlamentare Roberto Gualtieri di inviare una delegazione del Parlamento europeo per monitorare le condizioni di detenzione a cui Lula è sottoposto".

"Ma non basta", agguinge Orfini. "Il governo italiano e la comunità internazionale si attivino al più presto (a partire dalla discussione del secondo habeas corpus che avrà luogo mercoledì prossimo) per favorire il ripristino di una normale e trasparente dialettica democratica in Brasile che appare compromessa dal modo in cui, dopo l'incredibile impeachment di Dilma Rousseff, si sta impedendo con ogni mezzo la partecipazione di Lula alle elezioni presidenziali in spregio alle garanzie dello stato di diritto".