ConTe.it sceglie il servizio di raccomandata elettronica TNotice

Roma, 9 apr. - ConTe.it, brand italiano del Gruppo Admiral, specializzato nella vendita online di polizze auto, ha scelto il Servizio elettronico di recapito certificato tNotice, "la raccomandata elettronica". Tutti gli assicurati, si legge in una nota della società, riceveranno le comunicazioni della ConTe.it comodamente via web, ritirandole senza vincoli di orario o di giorno con un pc, un tablet o uno smartphone. Risparmiando quindi tempo e denaro. "Con tNotice" ha dichiarato il Direttore Marketing Alessandro Castelli "raggiungiamo i nostri assicurati con il servizio di recapito elettronico certificato che è semplice ed immediato e che bene si inserisce nel percorso di costante innovazione a cui ConTe.it ha da sempre dedicato forte attenzione".

"Aver raggiunto l'accordo con un brand assicurativo di riferimento del mercato come ConTe.it - aggiunge Alberto Lenza, Ceo di tNotice - è per la nostra azienda il tangibile riconoscimento del lavoro di crescita. Impegno che prosegue con l'obiettivo di partecipare fattivamente alla digitalizzazione del Paese Italia, con una soluzione green, economica e che restituisce ai cittadini tempo prezioso. Ed è un piacere aver avviato in tal senso il rapporto con ConTe.it che vive, come noi, il senso di innovazione quale impegno costante".