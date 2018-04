Governo, Schifani a Di Maio: con veti non si va da nessuna parte

Roma, 9 apr. - "Qualcuno della Casaleggio Associati, visto che il M5S ne è una sua emanazione, dovrebbe consigliare a Di Maio che l'arroganza non paga e che la strada maestra in politica è quella del confronto, della mediazione e del rispetto reciproco. Con i veti non si va da nessuna parte ed anzi questo atteggiamento rischia di precipitare il Paese verso immediate elezioni. Ed è possibile che un nuovo voto riservi amare sorprese per Di Maio ed i Cinquestelle". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Renato Schifani.

"Infatti, gli italiani - aggiunge - potrebbero punirli severamente, visto che in queste settimane stanno dimostrando di non essere in grado nemmeno di formare un nuovo governo. Perciò prudenza, soprattutto a chi pensa a nuove elezioni per aumentare i propri consensi. Gli italiani sanno ben distinguere chi lavora per il bene dei cittadini e chi, invece, sa solo occuparsi dei propri interessi di potere", conclude.