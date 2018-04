Lavrov a diplomatici espulsi: Mosca non si piegherà mai a ultimatum

Mosca, 9 apr. - Mosca "non si piegherà mai agli ultimatum" dell'Occidente: lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov davanti ai diplomatici russi espulsi a seguito dell'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal in Inghilterra a inizio marzo.

"Non cederemo mai agli ultimatum, non è questo il linguaggio che bisogna tenere con la Russia", ha dichiarato in questo incontro ritrasmesso in televisione. "L'espulsione per ragioni totalmente inventate di 150 diplomatici russi da circa 30 Paesi, è una provocazione senza precedenti che non ha nulla a che vedere con il compito di promuovere la cooperazione internazionale", ha proseguito.