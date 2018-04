Tim, il piano di Elliott: separare rete e fonderla con Open Fiber -2

Roma, 9 apr. - Quello che Elliott mette in luce è che "non c'è in Italia una reale competizione che deriva da una tecnologia alternativa come il cavo. Ma c'è un rischio che il piano di Elliott può raddrizzare". "Dal 2016 - scrive il fondo nelle sue slide - il governo con Open Fiber di cui Enel e Cdp sono azioniste con il 50% ciascuno, sta costruendo una rete in fibra per rispondere agli obiettivi europei del 2020 per porre fine al digital divide visto che la rete Tim era rimasta indietro su questo fronte e il gruppo aveva dimostrato una scarsa collaborazione".

Per Elliott dunque non ha senso per Tim competere con un'altra rete. "Se Tim può essere proattiva nel portare avanti questo obiettivo del governo, la fusione della rete potrebbe portare una grande creazione di valore per gli azionisti, rovesciando la minaccia di competizione creata dalla mancanza di volontà del gruppo di aiutare il paese a rispondere ai suii impegni europei".

Elliott pensa "che un approccio costruttivo con il governo italiano e l'Authority permetterà a Tim di massimizzare il valore dei suoi assett e di agire nell'interesse di tutti gli azionisti". Il fondo non è interessato al controllo di Tim ed è in favore dell'attuale team di manager compreso l'ad, Amos Genish che sosterrà all'essemblea del 24 aprile dopo la quale, tuttavia, non dovrebbe tenersi un secondo appuntamento il 4 maggio "visto che il board sarà reintegrato nel rispetto della legge italiana e dello statuto di Tim".