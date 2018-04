Tim, il piano di Elliott: separare rete e fonderla con Open Fiber

Roma, 9 apr. - Elliott svela il suo piano TrasformingTim di cui già aveva reso noti i punti salienti, tra cui al primo posto la separazione della rete. Oggi il fondo attivista di Paul Singer annuncia di avere l'8,83% del capitale e di poter arrivare al 13,76% grazie a una posizione di put e call e soprattutto torna a chiedere agli azionisti di sostenere la sua idea di un cda indipendente che possa far uscire Tim dalla situazione di stallo in cui l'ha portata Vivendi che non ha "una strategia chiara", opera "in conflitto di interessi" con una gestione che ha avuto aspetti di conflittualità con il governo e in termini di governance e che non ha dato alle azioni il valore che meritano.

Elliott promette di poter raddoppiare il valore delle azioni di Tim in due anni portandolo a 1,6 euro dagli attuali 0,80 euro. Il pilastro del suo piano per Tim è la separazione della rete con la creazione di Netco che potrebbe liberare fino a 7 miliardi di valore nascosto.

Il valore attribuito alla rete viaggia in un range tra i 21 e i 25 miliardi. Il modello è quello della Rab come per Terna, Italgas e Snam con un valore del capitale netto investito a fini regolatori al quale viene riconoscita una remunerazione sulla base di determinati parametri fissati dall'Autorità. (Segue)