Scontro treni in Puglia, Savino (Fi): processo sia rapido

Roma, 9 apr. - "Il processo per individuare i responsabili dello scontro fra i due treni avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta fra Andria e Corato deve essere rapido perché tante famiglie, che hanno perso i loro cari in quella tragedia, chiedono giustizia. Disastri di quel genere non devono più ripetersi: ogni cittadino, in Puglia come nel resto d'Italia, ha il diritto di viaggiare in assoluta sicurezza sui mezzi di trasporto". Lo afferma in una nota Elvira Savino, deputata pugliese di Forza Italia.