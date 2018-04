Governo, Brunetta: finanza preoccupata da avvento populisti -3

Roma, 9 apr. - "Dal momento che Lega e Movimento 5 Stelle si sono presentati all'Europa come partiti desiderosi di andare contro ogni regola che governa la finanza pubblica, i mercati, scrive il Financial Times, hanno interpretato questo atteggiamento - sottolinea Brunetta - come una chiara volontà di non proseguire sulla strada delle riforme avviata negli ultimi anni, nonostante si possa stendere fiumi di inchiostro circa la bontà delle misure intraprese dagli ultimi governi di centrosinistra per centrare un obiettivo comunque condivisibile. Proprio la combinazione della cessazione degli stimoli monetari da parte della BCE e la volontà di lasciare da parte il cammino delle riforme economiche, sarà la causa in grado di scatenare una forte ondata di vendita degli asset italiani, dai BTP ai titoli azionari, con conseguenze disastrose per il nostro debito".

"Proprio per i suddetti motivi, è necessario scongiurare in ogni modo questo pericolo, prima di accorgersi, come chiosa giustamente Barber alla fine del suo editoriale, che 'a quel punto, l'eurozona potrà toccare con mano la validità del vecchio adagio che i mercati finanziari sono calmi, almeno fin quando non lo sono più'", conclude.