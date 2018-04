Governo, Brunetta: finanza preoccupata da avvento populisti -2

Roma, 9 apr. - "Quanto sarebbe rischiosa - chiede - l'eventualità di una ascesa al potere delle forze populiste in Italia, o di un governo tecnico, per la stabilità dell'Italia e dell'Eurozona, si chiede Barber? Probabilmente, è la risposta, nei prossimi 18-24 mesi, non si registrerebbe nessun effetto panico ma semplicemente per via del fatto che il programma di Quantitative Easing della Banca Centrale Europea, consistente nell'acquisto di titoli di Stato per 30 miliardi di euro al mese, è ancora in atto. Tuttavia, ricorda Barber, questo programma è ormai in via di smantellamento, e la sua cessazione definitiva è ormai prevista per la fine del prossimo settembre. Inoltre, la BCE ha fatto sapere che nel 2019 comincerà a rialzare i tassi di interesse, attualmente al minimo storico. Una combinazione di politiche monetarie che avrà effetti molto detrimenti sulle finanze pubbliche di tutta l'Eurozona e, in particolare, su quella italiana, tradizionalmente tra le più fragili, dato l'elevato ammontare del debito pubblico italiano, cresciuto a dismisura durante l'ultima legislatura".

(Segue)