Governo, Brunetta: finanza preoccupata da avvento populisti

Roma, 9 apr. - "Il fatto che i mercati finanziari finora non abbiano ancora reagito all'impasse istituzionale venutasi a creare a seguito del risultato elettorale dello scorso 4 marzo, vendendo in massa i nostri titoli di Stato, non vuol dire certamente che non siano preparati a farlo nelle prossime settimane, nel caso in cui si venisse a profilare l'ipotesi di un governo in cui Lega e Movimento 5 Stelle abbiano un ruolo predominante". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"Almeno leggendo la stampa internazionale, infatti, si può prendere coscienza - osserva - di come la grande finanza internazionale sia preoccupata, e non poco, dall'avvento di forze populiste al governo. Tanto per fare un esempio, l'ex corrispondente dall'Italia Tony Barber, ha scritto un editoriale sul Financial Times dove descrive apertamente il rischio di un 'momento Syriza' per l'Italia, paragonando, con i dovuti distinguo, il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi di Maio, al leader della sinistra radicale greca Alexis Tsipras, ricordando come al secondo la lotta contro l'establishment europeo non andò molto bene".

