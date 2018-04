Governo, Gasparri: Fi legittimata da numeri, stop attacchi Di Matteo

Roma, 9 apr. - "Salvini salvaguarda con saggezza la unità del centrodestra, premessa per il peso prevalente, politico e democratico della nostra coalizione. Sono questi numeri che legittimano la nostra richiesta di guidare il prossimo governo. D'altro canto i grillini a tutti i livelli, compreso il procuratore Di Matteo, in una funzione chiaramente militante, riservano a Berlusconi e a tutta Forza Italia contumelie di ogni tipo". Lo dichiara in una nota il senatore di Fi, Maurizio Gasparri.

"Il quadro nella sua negatività è molto chiaro. Pertanto il nostro obiettivo prioritario - aggiunge - resta l'unità del centrodestra e la dimostrazione di concretezza e serietà che gli italiani sono chiamati a valutare. C'è chi fa del proprio risultato elettorale, comunque largamente inferiore al nostro, il motivo per accampare pretese infondate, condite da bugie e insulti che costituiscono una ulteriore prova di inaffidabilità. Al grillino Di Matteo, poi, ricordiamo le sue sconfitte processuali (dopo le infondate accuse nei confronti di eroi della lotta alla mafia come il generale Mori) e l'impegno di Berlusconi e del centrodestra nel rendere permanente nel 2001 il regime carcerario del 41bis e nel varo, negli anni successivi, di norme severissime per il sequestro dei patrimoni mafiosi. Leggi che furono elogiate anche dall'allora procuratore antimafia Grasso".

"Di Matteo queste cose le sa, ma le nega, perché ormai è il militante di un partito basato su fantasiose affermazioni, compresa quella che trasforma il 32% in 50,1%", conclude.