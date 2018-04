Nwg Energia in prima linea contro le polveri sottili

Roma, 9 apr. - I dati parlano chiaro. Un incremento del +27% e un parco clienti cresciuto di oltre il 40%. La linea di tendenza di NWG Energia ha segno positivo.

Nata a Prato nel 2014, NWG Energia ha come principale obiettivo essere l`alternativa più credibile nel mercato energetico, per coloro che vogliono scegliere un`azienda che rispetta l`ambiente fornendo energia al 100% rinnovabile. Nel 2016 ha ottenuto la certificazione come prima B Corporation italiana nel settore dell`energia; un riconoscimento internazionale che attesta il suo impegno nel riuscire ad equilibrare obiettivi commerciali e impegni sociali, nel pieno rispetto di elevati standard in materia di responsabilità e trasparenza.

"La nostra fornitura proviene interamente da fonti rinnovabili certificate." - dichiara Massimo Casullo, Presidente di NWG Energia - "L`obiettivo che ogni giorno ci poniamo è quello di consentire a tutti di scegliere l`energia rinnovabile, unendo ai benefici sull`ambiente e sulla salute, benefici economici che possano agevolare le famiglie. Abbiamo puntato su Luce Amica: amica dell`ambiente, amica della salute, amica del risparmio. L`aspetto innovativo di questa proposta è legato al concetto di passaparola: infatti più amici presenti, più sconto avrai in bolletta, fino ad arrivare ad azzerare sia la quota energia, sia l'intero importo della bolletta (oneri e tasse inclusi). Il tutto sempre e solo con energia da fonti rinnovabili. Tutto ciò non sarebbe possibile senza l`impegno costante del nostro team di Energy Broker che, grazie a consulenze personalizzate ai clienti, condividono l'importanza del rispetto dell'ambiente e rendono proprio i nostri clienti ambasciatori del progetto."

L`impegno di NWG Energia rivolto alle famiglie e alla collettività va ben oltre. Infatti, fin dalla sua fondazione, sostiene ANTER, Associazione Nazionale sulla Tutela delle Energie Rinnovabili, che forte di oltre 260.000 associati, si dedica alla divulgazione e alla formazione delle nuove generazioni sulla tutela ambientale e sulle energie rinnovabili.

Lo scorso 11 marzo, infatti, NWG Energia ha partecipato agli Anter Green Awards in qualità di Founder sponsor, donando alle scuole che si sono contraddistinte per il loro impegno green, una fornitura di energia da fonti 100% rinnovabili.

"Sostenere un`associazione come Anter, e le loro iniziative, è un dovere come genitori e come cittadini. Per i grandi cambiamenti l`educazione e l`informazione sono fondamentali." - afferma nuovamente Casullo - "Abbiamo inoltre deciso di supportare l`associazione anche nel loro nuovo progetto SalviAmo il Respiro della Terra 2018 - Tour e Ricerca. Si tratta, della prima ricerca scientifica su scala nazionale, che si pone l`obiettivo di evidenziare con quante e quali polveri sottili entrano in contatto ogni giorno i nostri figli, e quali sono i rischi che queste polveri comportano per la loro e la nostra salute."

Responsabilità è la parola chiave identificativa di NWG Energia. Responsabilità nel definire il proprio business, responsabilità nei confronti della società, responsabilità oltre il profitto. È stato inevitabile, dunque, che fosse proprio "responsabilità" il valore e il messaggio su cui NWG Energia ha impostato la nuova campagna di comunicazione 2018, con un testimonial d`eccezione come Giobbe Covatta, che dopo anni al fianco di AMREF, ha deciso di spendersi per una società dell'energia 100% green da statuto.

Per NWG Energia il 2017 è stato un anno ricco di soddisfazioni. Si conferma, infatti, leader nel settore della fornitura elettrica da fonti 100% rinnovabili. Questa crescita ha comportato una riduzione -dalla sua fondazione - del 27% di CO2 immessa nell`ambiente, portando così a una diminuzione di 303.368 tonnellate di Co2 nell`aria.