Attacco chimico in Siria: all'Onu circola bozza risoluzione Usa

New York, 9 apr. - Gli Stati Uniti stanno facendo circolare all'Onu la bozza di una nuova risoluzione che porti alla creazione di un "meccanismo d'inchiesta indipendente" (Unimi) sull'uso di armi chimiche in Siria. Lo riferisce Afp, che ha ottenuto copia del documento.

Questo nuovo strumento d'indagine del Palazzo di vetro avrebbe un mandato iniziale di un anno, poi rinnovabile.

All'Onu non esiste più un organismo per le indagini dedicate agli attacchi chimichi in Siria dalla fine del 2017, quando è venuto meno il Joint Investigative Mechanism (Jim) dell'Onu e dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. Quel mandato non è stato rinnovato per via dei veti esercitati dalla Russia, che siede nel Consiglio di sicurezza Onu. Il Jim fu creato con una risoluzione nel 2015 per determinare gli autori degli attacchi chimici in Siria.