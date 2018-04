Terna, rinnovata la sede storica di Genova -3

Genova, 9 apr. - "Si tratta -ha aggiunto il governatore della Liguria, Giovanni Toti- di un investimento importante per il territorio, sia in termini di occupazione che di sviluppo futuro. È naturale che la nostra amministrazione saluti con grande soddisfazione il rinnovamento della sede di Terna: un segnale di presenza sul territorio e di ammodernamento delle infrastrutture strumentali necessarie per la crescita della Liguria, soprattutto in chiave di sviluppo tecnologico e di supporto all'industria 4.0, che rimane, assieme al turismo, l'obiettivo strategico per il rilancio della regione. Non è secondario ovviamente l'aspetto green: la salvaguardia dell'ambiente -ha concluso Toti- è una delle chiavi di volta per rendere la Liguria una terra attrattiva, mantenendo e valorizzando la sua naturale bellezza, rendendola allo stesso tempo un luogo ideale per fare impresa".