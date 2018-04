Terna, rinnovata la sede storica di Genova -2

Genova, 9 apr. - Tra i principali interventi in Liguria è previsto il riassetto e il potenziamento della rete elettrica di Genova che consentirà un migliore sfruttamento della generazione termica presente nell'area, garantendo maggiore affidabilità, sicurezza e continuità dell'alimentazione elettrica metropolitana. Verrà, inoltre, completato l'intervento lungo il torrente Sturla che nella sua fase finale prevede l'interramento della linea elettrica Molassana-Borgoratti e la demolizione di 8 tralicci in un'area abitata.

Al momento Terna ha concluso le prime fasi dell'intervento con un'operazione altamente tecnologica in grado di coniugare sicurezza dell'infrastruttura e attenzione per l'ambiente. I sostegni che sono stati posti in modo transitorio lungo la sponda del torrente, dopo essere stati messi in sicurezza, sono stati armonizzati con l'ambiente circostante attraverso l'innovativa metodologia del "cromatismo predominante del paesaggio".

"Anche in Liguria, come nell'intero Paese -ha sottolineato l'amministratore delegato e direttore generale di Terna, Luigi Ferraris- il territorio e le persone sono al centro della nostra strategia di sviluppo. Il nostro obiettivo è investire per una rete elettrica sempre più sicura, efficiente e sostenibile e la Liguria è una delle regioni al centro del nostro impegno con 200 milioni di investimenti previsti nei prossimi anni. A partire dalla città di Genova, tutta la regione è parte integrante dello sviluppo del sistema elettrico italiano. La nuova sede inaugurata oggi, che abbiamo realizzato con i più avanzati criteri di efficienza energetica e ambientale, ne è il fulcro", ha concluso Ferraris. (segue)