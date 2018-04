Terna, rinnovata la sede storica di Genova

Genova, 9 apr. - A Genova è stata inaugurata oggi la rinnovata sede di Terna all'interno della stazione elettrica di Genova-Morigallo, da cui vengono coordinate tutte le attività di gestione e sviluppo della rete in alta tensione del territorio ligure.

Alla cerimonia d'inaugurazione, oltre all'amministratore delegato e direttore generale di Terna, Luigi Ferraris, hanno preso parte il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, l'assessore regionale allo sviluppo economico, Edoardo Rixi, l'assessore comunale all'ambiente, Matteo Campora e Don Gian Piero Carzino dell'Arcidiocesi di Genova.

La struttura, all'avanguardia tecnologica e costruita secondo principi di efficienza energetica e ambientale con un investimento di circa 2 milioni di euro e 20 mesi di lavoro, si allinea ai migliori standard aziendali in tema di qualità degli ambienti di lavoro. L'intervento rappresenta la conclusione di un più ampio progetto di Terna dedicato all'ammodernamento delle sedi delle principali città italiane, tra cui Palermo, Roma, Milano, Torino, Firenze e Napoli.

In Liguria, dove Terna è presente con oltre 2.000 km di linee elettriche in alta e altissima tensione, 24 stazioni elettriche e 100 dipendenti, l'azienda ha pianificato nei prossimi anni per lo sviluppo della rete elettrica regionale interventi per circa 200 milioni di euro, che impegneranno 80 imprese e 400 persone tra tecnici, operai, professionisti e studi tecnici. (segue)