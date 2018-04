Caso Skripal: Theresa May rinnova accuse contro la Russia

Copenaghen, 9 apr. - La premier britannica Theresa May ha ribadito le sue accuse contro Mosca per l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal, affermando che solo la Russia aveva "le capacità, la volontà e il movente".

"Non c'è nessuna spiegazione plausible a parte la responsabilità della Russia. Nessun altro Paese dispone delle capacità, della volontà e del movente per portare a termine una azione del genere", ha dichiarato May al termine di un incontro con l'omologo danese Lars Lokke Rasmussen a Copenaghen. May ha denunciato "le minacce della Russia alla nostra sicurezza su più fronti", citando "una campagna continua di cyberspionaggio e di ingerenza (nei processi elettorali, ndr), anche ai danni della Danimarca".