Ungheria, Amnesty: resistiamo ad offensiva contro diritti umani -2

Roma, 9 apr. - Infine Amnesty chiede solidarietà in favore delle ong in Ungheria. "Il legittimo lavoro delle organizzazioni che difendono i diritti umani in Ungheria è adesso più necessario che mai e più che mai siamo determinati a stare al loro fianco".

Il governo ungherese sta cercando di mettere a tacere la società civile che denuncia e si attiva contro le violazioni dei diritti umani attraverso delle leggi che, se verranno votate, renderanno impossibile alle Organizzazioni non governative (Ong) proseguire con il loro lavoro di assistenza e protezione di chi ha bisogno.

Il pacchetto legislativo rientra in un giro di vite contro i diritti umani e le organizzazioni della società civile in Ungheria, ormai sotto attacco da diversi anni. L'obiettivo del governo è semplice e chiaro - denuncia Amnesty: mettere a tacere le Ong indipendenti e apertamente critiche. Tra queste vi sono Amnesty International, l'Unione delle Libertà Civili e la Commissione Helsinki.