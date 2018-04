Ungheria, Amnesty: resistiamo ad offensiva contro diritti umani

Roma, 9 apr. - Commentando la vittoria di Fidesz, il partito del presidente Viktor Orban, nelle elezioni generali in Ungheria, la direttrice di Amnesty International per l`Europa, Gauri van Gulik, assicura che l'azione della ong andrà avanti: "Per quanto il clima possa essere ostile, siamo determinati nel nostro impegno. Resisteremo all`offensiva contro i diritti umani in Ungheria per e con tutte le persone e i gruppi che combattono per i diritti e le libertà di tutti".

"Continueremo a contrastare i tentativi di attizzare l`ostilità contro i migranti e i rifugiati e proseguiremo a prendere la parola in favore di chi li sostiene e difende. Non ci faremo spaventare - continua van Gulik - da coloro che cercano di ridurre al silenzio le voci critiche e di creare un`atmosfera di paura". (Segue)